شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفوز على أمريكا في بطولة التحدي الدولية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة على نظيره المنتخب الأمريكي، في ثاني مباريات ببطولة التحدي الدولية، التي تحضتنها الصين خلال الفترة الحالية .

وفاز منتخب مصر على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 91-96، حيث تمكن شباب الفراعنة من العودة في النتيحة بعد التأخر في الشوط الأول من المباراة ليحسم المنتخب المصري المواجهة لصالحه.

ويواجه الفراعنة في بطولة التحدي بالصين كل من منتخب الناشئين في دول، ألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا وهم، بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.

يرأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا احمد مرعي، وإمام عبدالبديع مدربًا، الدكتور محمود علاء والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، وليد الخراط إداريًا، محمد عيسى مدلك.