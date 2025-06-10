غوارديولا يقول إن الحرب في غزة "تؤلم جسدي بأكمله"

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعرب المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم بيب غوارديولا عن حزنه الشديد لما يجري في قطاع غزة الغارق في الدمار والموت منذ اليوم التالي لأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قائلا إن هذه الحرب "تؤلم جسدي بأكمله" في كلمة مؤثرة ألقاها خلال تكريمه من جامعة مانشستر.

وخرج ابن الـ54 عاما بهذا الخطاب الإثنين خلال حفل تكريمه بشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، مضيفا بحسب مقتطفات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "ما نراه في غزة مؤلم جدا، إنه يؤلم جسدي بأكمله".

وتابع "دعوني أكون واضحا، الأمر لا يتعلق بالأيديولوجيا. لا يتعلق بما إذا كنت على حق أم على خطأ. الأمر يتعلق فقط بحب الحياة، والاهتمام بجارك".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متصاعدة لوقف العمليات العسكرية في غزة، بعدما تسببت الغارات اليومية في دمار واسع في القطاع، في وقت تحذّر فيه الأمم المتحدة من خطر المجاعة بسبب الحصار والقيود المشددة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وأسفر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 إسرائيليا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصا تم اختطافهم آنذاك، لا يزال 54 محتجزين في غزة، من بينهم 32 على الأقل تأكد مقتلهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

في المقابل، تشير بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة إلى أن أكثر من 54880 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب.

وتابع غوارديولا في كلمته "ربما نعتقد أنه ليس من شأننا أن نشاهد مقتل فتيان وفتيات في الرابعة أو الخامسة من عمرهم بقنبلة في مستشفى لم يعد أصلا مستشفى. حسنا، لا بأس، فكروا كما تريدون. (اعتبروا أن) هذا لا يعنينا. لكن احذروا، القادمون قد يكونوا لنا (أطفالنا). الأطفال الرابعة أو الخامسة من عمرهم سيكونون لنا".

وأردف "اعتذر، لكني أرى أطفالي، ماريا، ماريوس وفالنتينا عندما أرى كل صباح، منذ بدء الكابوس، أطفال غزة، وأنا خائف جدا".

ولا يتردد غوارديولا في التعبير عن آرائه السياسية وكان من الداعمين علنا لحملة استقلال كاتالونيا عن إسبانيا.

وحصل الإسباني على درجة فخرية من جامعة مانشستر لنجاحه غير المسبوق في مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى عمله من خلال "مؤسسة غوارديولا سالا" الخيرية.

وتشارك هذه المؤسسة في مشاريع لدعم الفئات الأكثر حرمانا.

تحدث آخرون في عالم كرة القدم عن غزة، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعا مهاجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح قادة العالم إلى التكاتف "لمنع المزيد من المذابح بحق الأرواح البريئة".