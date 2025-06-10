تصفيات مونديال 2026: كوريا الجنوبية الوحيدة دون خسارة برباعية نظيفة أمام الكويت

الرياص - اسماء السيد - سيول : ستكون كوريا الجنوبية الوحيدة دون خسارة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، بعد تغلبها برباعية نظيفة على ضيفتها الكويت 4 0 الثلاثاء في سيول.

ورفع "محاربو تايغوك" الذين ضمنوا تأهلهم سابقا إلى النهائيات الحادية عشرة تواليا، رصيدهم إلى 22 نقطة من 10 مباريات في المجموعة الثانية، بفارق 6 نقاط عن الأردن الذي ضمن بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه ويلعب في وقت لاحق مع ضيفه العراق.

وسجل للفائز جيون جين وو (30)، ولي كانغ إن (51)، وأوه هيون غيو (54) ولي جاي سونغ (73).

في المقابل، تذيلت الكويت الترتيب بخمس نقاط دون أن تنجح في تحقيق أي فوز في عشر مباريات، علما انها كنت قد فقدت آمالها بالتأهل إلى الدور الرابع، بعد خسارتها في المباراة السابقة بهدفين أمام فلسطين التي تلعب في وقت لاحق مع سلطنة عمان في العاصمة الأردنية عمان.

وشاركت الكويت مرة واحدة بتاريخها في المونديال، عام 1982 في إسبانيا عندما خرجت من الدور الأول.