"لانتمائه الأفريقي".. الركراكي يوضح أسباب صعوبة فوز حكيمي بالكرة الذهبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب دعمه الكامل لأشرف حكيمي لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، مشيرا إلى أن الصعوبات التي تواجهه لا ترتبط بكفاءته بل بمجموعة من العوامل الخارجية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الركراكي عقب المباراة الودية التي جمعت منتخبي المغرب وبنين أمس الاثنين على ملعب فاس الكبير، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف سجله أيوب الكعبي.

وقال الركراكي: "العقبات التي تواجه أشرف حكيمي (للفوز بالكرة الذهبية) لا تتعلق بكفاءته، بل بموقعه في الملعب كلاعب ظهير، وانتمائه الإفريقي، وكذا النظرة القاسية أحيانا التي يواجهها اللاعبون الأفارقة من بني جلدته".

وأضاف المدرب المغربي أن حكيمي يمتلك كل المؤهلات اللازمة للتنافس على الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم، خاصة بعد موسم استثنائي مع نادي باريس سان جيرمان، شمل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي، إضافة إلى جميع الألقاب المحلية.

ويمر حكيمي بأحد أبرز مراحل مسيرته الرياضية، إذ أصبح عنصرا رئيسيا في تشكيلة باريس سان جيرمان، وساهم بشكل كبير في تحقيق اللقب الأوروبي التاريخي للنادي الباريسي.

وعلى الصعيد الدولي، يظل حكيمي أحد أعمدة المنتخب المغربي، وكان له دور بارز في تأهل الفريق لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

كما شارك حكيمي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، حيث ساعد منتخب بلاده في نيل الميدالية البرونزية.