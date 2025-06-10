الامارات | بطولة «971 للفنون القتالية المختلطة» تنطلق الجمعة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي يوم الجمعة المقبل النسخة الثانية من بطولة 971 للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام في قاعة كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين المحليين والدوليين.

ويتصدر النزالات، نزال رئيس يجمع بين المقاتل البريطاني من أصول داغستانية محمد مكايف، والمقاتل البرازيلي توماس أسيس، ضمن فئة وزن البانتام، في مواجهة تحظى باهتمام واسع من جمهور اللعبة، نظراً لما يتمتع به الطرفان من سجل احترافي قوي وأداء فني متميز.

وانطلقت فعاليات أسبوع النزال في دبي، حيث بدأ المقاتلون في التوافد للمشاركة في الأنشطة الرسمية المصاحبة للبطولة، والتي تشمل المؤتمرات الصحافية، والجلسات الإعلامية، وجلسات التصوير، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لهذا الحدث الرياضي.

ويخوض محمد مكايف النزال بسجل احترافي خالٍ من الهزائم، ويعد من أبرز الأسماء الواعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، لما يمتاز به من أسلوب متكامل يجمع بين تقنيات المصارعة والقتال الأرضي واللياقة البدنية العالية. فيما يتسلح توماس أسيس بخبرة كبيرة وأسلوب هجومي يعتمد على الجرابلنج والمصارعة، ويطمح لتحقيق انتصار بارز يعزز مسيرته الاحترافية.

وتعكس البطولة المكانة الرائدة للإمارات على خارطة استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، ودورها الحيوي في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

وتُعد البطولة من المبادرات الرياضية التي أسسها المقاتل العربي السابق منير لزاز، أول رياضي عربي يوقّع مع منظمة UFC، بهدف دعم المواهب العربية وتمكينها من المنافسة على الساحة العالمية، من خلال تنظيم بطولات احترافية وفق أعلى المعايير الدولية.