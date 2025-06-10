الامارات | الاتحاد الآسيوي يمنح أندية الإمارات 3 مقاعد تأهل مباشر لـ"النخبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي قرر منح أندية الإمارات 3 مقاعد تأهل مباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، لكل من أندية: شباب الأهلي والشارقة والوحدة، مع مشاركة مباشرة لنادي الوصل في دوري أبطال آسيا2.