شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه إلى المدرسة الأجنبية للحفاظ على بطولات الصالات والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على المدرسة الأجنبية على صعيد القيادة الفنية لفرق الصالات سواء كرة اليد أوالسلة أو الكرة الطائرة من أجل الحفاظ على الألقاب فى الموسم الجديد .

و تعاقد مسئولو النادى الأهلى مع ديفيد ديفيز لتولى فريق رجال كرة اليد خلفا لـ الدنماركى ستيفن مادسين ، بينما تم الإستقرار على القيادة الفنية الأجنبية لتولى فريق سيدات الكرة الطائرة خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لـ إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة في قرار مفاجئ .

كما يبحث مسئولو النادى الأهلى عن مدير فنى جديد لفريق رجال الطائرة بعد توجيه الشكر إلى المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال "فيرناندو مونزو " وثمنت جهوده التي بذلها مع الفريق خلال فترة توليه المهمة .

لا سيما و أنه يوجد حالة غموض بشأن مصير الإسبانى أوجيستى بوش المديرالفنى للسلة خاصة أنه يمتلك عروض خارجية .

ومن المقرر أن يبحث النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحادات و خاصة الطائرة ، تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.