شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف المفاوضات مع الكونغولى بن مالانجو والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع الكونغولى بن مالانجو لاعب فريق قطر القطرى، والذى انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد خاصة في مركز الهجوم.

وتواصل الزمالك مع وكيل بن مالانجو، حتى يتم الاتفاق على كافة تفاصيل انتقال اللاعب الكونغولى للفريق الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر أن اللاعب يرحب باللعب للزمالك، ولكن يفاضل بين العرض الذى تم به الزمالك والعروض التي تلقاها خلال الساعات الأخيرة من بعض أندية السعودية وتونس.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب موقفه النهائي والرد على عرض الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا للعرض الذى سيختاره بن مالانجو ومن بينها عرض الزمالك.

ويسعى الزمالك لضم لاعبين سوبر، قادرين على قيادة الفريق للمنافسة على البطولات، في نفس الوقت لايكلفون خزينة النادى مبالغ باهظة، لذلك يرغب الأبيض في ضم بن مالانجو خاصة وأن انضمامه سيكون انتقال حر.