شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يتصدر قائمة الحراس المعمرين في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تصدر شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، قائمة الحراس المعمرين بالدوري المصري، بسن يصل إلى 41 سنة، فيما جاء الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، في المركز الثاني بعمر يصل إلى 40 عاماً.

وجاءت قائمة أكبر حراس مرمى الدوري المصري كالتالي:

1ـ شريف إكرامي: 41 سنة

2ـ الهاني سليمان: 40 سنة

3ـ عماد السيد: 39 سنة

4ـ المهدي سليمان: 38 سنة

5ـ محمود جنش: 38 سنة

6ـ عامر عامر: 38 سنة

7ـ أحمد عادل عبد المنعم: 38 سنة

8ـ محمود أبو السعود: 37 سنة

9ـ أحمد يحيى: 36 سنة

10ـ محمد أبو جبل: 36 سنة

11ـ محمد الشناوي: 36 سنة

وتترقب إدارة نادى بيراميدز قرار شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، الخاص باعتزاله كرة القدم، بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على صن داونز فى مباراة العودة بنتيجة 2 - .

وتألق شريف إكرامى وتصدى لركلتى ترجيح رغم خسارة فريقه من الزمالك 8-7 فى نهائى كأس مصر.

وفي ظل الترقب بدأ الحديث عن احتمالية إعلان شريف إكرامي اعتزاله كرة القدم، خاصة أن الحارس الدولي السابق بلغ من العمر 41 عامًا، ويعتبر الفوز بدورى الأبطال بمثابة نهاية مثالية لمسيرته الطويلة.

وتنتظر إدارة بيراميدز اتخاذ شريف إكرامى قراره بمحض إرادته، حيث لا تمانع الإدارة استمرار الحارس لموسم آخر، أو الاكتفاء بما قدمه واعلان اعتزاله، وحينها ستبدأ فى بحث تدعيم مركز حراسة المرمى.