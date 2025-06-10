شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة أجانب الزمالك من بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادى الزمالك موعد عودة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى من بلادهم، بعد الإجازة التي حصلوا عليها بعد نهاية الموسم، والتتويج بكأس مصر.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون يوم 30 يونيو الجارى، ما لم يحدث تغيير بالفريق، من حيث ملف المدير الفني الجديد.

وغادر كل من المغربى صلاح الدين مصدق ، ومحمود بنتايج ، والتونسى أحمد الجفالى، وسيف الجزيرى وحمزة المثلوثى إلى بلادهم بعد نهاية الموسم لقضاء الإجازة الصيفية على أن تكون عودتهم يوم 30 يونيو الجارى.

وحال تعاقد الزمالك مع مدير فنى قبل هذا الموعد، سيتم تعديل موعد عودتهم، وكذلك حال تم الاستقرار على استمرار الرمادى سيتم تحديد موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وبالتالي سيتم تقديم موعد عودتهم للفريق.