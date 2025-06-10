شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: لا خلاف مع جون إدوارد والإعلان عن تعيينه مديرا رياضيا قريباً والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة الخلاف مع جون إدوارد المشرف على الكرة بفريق فاركو بعد الاتفاق معه على تولى منصب المدير الرياضى للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة،مؤكداً أن هذه الأنباء لا حقيقة لها.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الزمالك سيعلن عن تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً قريباً، لافتاً إلى أن تأخير القرار الرسمي لا علاقة له بوجود خلاف مع إدوارد وسيتم كشف تفاصيل توليه المهمة قريباً.

فى سياق متصل عقد أحمد حسام ميدو "عضو" لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة حاسمة مع جون إدوارد خلال اليومين الماضيين،اتفق فيها على خطة وشكل قطاع الكرة في الموسم الجديد،والمراكز التي تحتاح إلى دعم في الفريق الأبيض فضلاً عن الاستقرار على ملف الراحلين.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك،بأفكار جون إدوارد ومدى علاقاته القوية بوكلاء اللاعبين ورؤساء الأندية في أفريقيا والوطن العربى حيث يعول عليه المجلس فى إحداث نقلة كبيرة في ملف التعاقدات بالقلعة البيضاء وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.