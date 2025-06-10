شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الوجبات الغذائية لبعثة الأهلي قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد فرحات، "الشيف" الذي يرافق بعثة النادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، على التنسيق الكامل مع الجهازين الفني والطبي؛ من أجل إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقًا للبرنامج الغذائي المحدد لكل لاعب، ويحرص الشيف على الاهتمام بشكل جيد للغاية بتجهيز الوجبات الغذائية، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني.

ويراعي البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي، أجواء الرطوبة العالية في ميامي، ويتم التركيز على بعض العناصر الغذائية التي تساعد اللاعبين في تعويض فقد الأملاح والنشويات والبروتين.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال المعسكر المغلق، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في التاسعة مساءً بتوقيت ميامي يوم 14 يونيو، الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو.

وكان الفريق قد خاض مواجهة ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وحرص خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال اللقاء على الدفع بعدد كبير من اللاعبين، من أجل تجهيزهم فنيًا وبدنيًا.

ويسعى المدير الفني للأهلي للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق مواجهات الفريق في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.