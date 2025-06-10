شكرا لقرائتكم خبر عن محترفون اليد يتالقون فى سماء أوروبا بألقاب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

استطاع نجوم كرة اليد المحترفين فى الدوريات الأوروبية تحقيق ألقاب جديدة فى تاريخهم مع ختام موسم 2024 - 2025 و خاصة الثلاثى يحيى خالد و محمد حارس المرمى و محمد ممدوح هاشم .

حصل محمد على حارس مرمى منتخب الفراعنة على كأس البرتغال مع فريقه سبورتنج لشبونة ، بينما حصل يحيي خالد على بطولة الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان.

كما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب بطولة الدورى المقدونى مع فريقه يوروفارم بالتفوق على فاردار ليضيف بطولة جديدة فى رصيد بطلولاته بعد توج من قبل ببطولات أوروبيه مع دينامو بوخاريست الرومانى و مونبيليه الفرنسى .

وأنهى مسئولو نادى فيزبريم المجري إجراءات التعاقد مع على زين نجم منتخب مصر القادم من دينامو بوخارست الرومانى فى خطوة للبحث عن التتويج بدورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على التعاقد لمدة موسمين.

وبانضمام زين يضم النادى المجرى 4 مصريين وهم يحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام دودو.