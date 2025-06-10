شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسؤولو نادي البنك الأهلي مكافآت مادية للاعبي الفريق، لتحفيزهم للفوز ببطولة كأس عاصمة مصر، وتحقيق أول لقب في تاريخ النادي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر، حيث رفض طارق مصطفى منح لاعبيه أي راحة استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي في الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما تأهل سيراميكا بعد الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.