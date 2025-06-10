الزمالك يقترب من ضم ياسين مرعى لاعب فاركو

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اقترب مسئولو الزمالك من ضم ياسين مرعى، لاعب فريق فاركو، لتدعيم صفوف الأبيض في ميركاتو الصيف في مركز الدفاع

ويلعب ياسين مرعى في خط الدفاع، وهو من المراكز التي يحتاج الزمالك لتدعيمها الفترة الجارية بسبب النقص العددى فيها.

وطلب الزمالك من فاركو ضم مرعى ويتبقى الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع فاركو ، حيث يستمر عقد ياسين مرعى لنهاية الموسم المقبل، وبالتالي تكون المفاوضات عن طريق فاركو.

ودخل اللاعب دائرة اهتمامات الأهلى الشهر الماضى، إلا أن الفريق الأحمر انشغل بالمشاركة فى كأس العالم ، و توقفت المفاوضات بشكل مؤقت.

كان الزمالك طلب التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو أيضا، ودخل فى مفاوضات مع محمد أشرف بن شرقى لاعب المحلة، وتواصل الزمالك مع نظرائهم بالمحلة لضم اللاعب، في ظل سنه الصغير وتألقه مع فريقه، ورحب اللاعب بالانتقال للزمالك، وأخطرهم أنه ملتزم بعقده مع ناديه على أن يكون انتقاله من خلال المحلة.

وبالفعل دخلت لجنة التخطيط بالزمالك في مفاوضات مع إدارة المحلة، ويتبقى الاتفاق على المقابل المادى نظير رحيل اللاعب إلى ميت عقبة فى الصيف.