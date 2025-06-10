شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تعاقد أيمن أشرف ومحمد أبو جبل مع البنك الأهلي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينتهي تعاقد ثنائي البنك الأهلي، محمد أبو جبل حارس المرمى، وأيمن أشرف مدافع الفريق، مع النادي عقب الانتهاء من خوض منافسات نهائي كأس عاصمة مصر الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء الموسم.

ولم يعلن البنك الأهلي عن نيته في التجديد لكل من، محمد أبو جبل وأيمن أشرف حتى الآن، ويترقب اللاعبان حسم مصيرهما قبل انطلاق الموسم الجديد.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته لمواجهة سيراميكا فى نهائى كأس عاصمة مصر، حيث رفض طارق مصطفى منح لاعبيه أى راحة استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقى البنك الأهلى مع سيراميكا فى الثامنة مساء الخميس المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات نهائى كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبى فى الدور نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما تأهل سيراميكا بعد الفوز على الإسماعيلى فى نصف النهائى بنتيجة 3-0 مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان البنك الأهلى أنهى دورى موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.