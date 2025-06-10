شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل خشبة رئيسا لبعثة شباب اليد ببطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 10 يونيو 2025 12:55 م
يرأس نبيل خشبة ،أمين صندوق إتحاد اليد بعثة منتخب شباب كرة اليد فى بطولة العالم المحدد لها شهر الفترة من 18 و حتى 29يونيو الجارى فى بولندا.
وعاد منتخب شباب اليد من صربيا يوم الاثنين الماضى بعد خوض وديتين مع كرواتيا و صربيا علىلاتوالى .
وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصري للشباب مواليد 2004 يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى بركة - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان - يوسف احمد عبد الغني - محمد عماد شعبان - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - احمد تغيان - معاذ عزب - وأسامة مصلحي.
ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصري للشباب ،مجدى ابو المجد المدير الفنى - محمد عبد الرحمن المدرب العام - محى صلاح المشرف على حراس مرمى منتخبات الشباب و الناشئين - كابتن أحمد رمضان.
يتواجد الفريق الوطني ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم و التى تضم منتخب مصر و منتخب اسبانيا و منتخب البحرين و منتخب السعودية.
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