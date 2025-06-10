شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل خشبة رئيسا لبعثة شباب اليد ببطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يرأس نبيل خشبة ،أمين صندوق إتحاد اليد بعثة منتخب شباب كرة اليد فى بطولة العالم المحدد لها شهر الفترة من 18 و حتى 29يونيو الجارى فى بولندا.

وعاد منتخب شباب اليد من صربيا يوم الاثنين الماضى بعد خوض وديتين مع كرواتيا و صربيا علىلاتوالى .

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصري للشباب مواليد 2004 يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى بركة - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان - يوسف احمد عبد الغني - محمد عماد شعبان - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - احمد تغيان - معاذ عزب - وأسامة مصلحي.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصري للشباب ،مجدى ابو المجد المدير الفنى - محمد عبد الرحمن المدرب العام - محى صلاح المشرف على حراس مرمى منتخبات الشباب و الناشئين - كابتن أحمد رمضان.

يتواجد الفريق الوطني ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم و التى تضم منتخب مصر و منتخب اسبانيا و منتخب البحرين و منتخب السعودية.