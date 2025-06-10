شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يكشف رؤيته لخط هجوم الأهلى أمام كتيبة ميسى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

ناقش الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون بالفريق رؤيته لهجوم المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد المقبل في ضربة البداية بكأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام بأمريكا.

وانتشرت تقارير خلال الساعات الماضية ذهبت إلى أن الأهلي قد يعاني هجومياً أمام إنتر ميامي الذي يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد إصابة السلوفيني جراديشار في ودية باتشوكا المكسيكي بجانب تأخر انضمام الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق للبعثة الأهلاوية في أمريكا.

ولم ينضم وسام لبعثة الأهلي في أمريكا حتى الآن بسبب مشاركته مع منتخب بلاده مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة سلطنة عمان في الجولة الختامية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو من تأخر عودة وسام أو معاناته من إجهاد قد يُبعده عن ضربة البداية للأهلي في كأس العالم للأندية.

وبحث ريبيرو مع جهازه المعاون موقف خط الهجوم في مباراة إنتر ميامي، وتم التأكيد على أن إصابة جراديشار ليست قوية ولم يتحدد موقفه النهائي من لقاء الأحد المقبل فاللاعب عانى من إجهاد في العضلة الخلفية لذا فضّل الجهاز استبداله في مباراة باتشوكا التي خسرها الأهلي 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية، وذهب المدرب الإسباني ومعاونوه إلى أن فرص لحاق جراديشار بمباراة إفتتاح كأس العالم للأندية قائمة.

كما أكد المدرب الإسباني أن وسام أبو علي سيتم تجهيزه لمواجهة رفقاء ميسي ، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بأحد "أجنحة" الفريق في مركز الهجوم وأبرزهم أشرف بن شرقي أو تريزيجيه أو زيزو أو طاهر محمد طاهر حال عدم مشاركة جراديشار ووسام في المباراة.