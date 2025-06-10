شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القيد لأندية الدورى الممتاز غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر بدء فترة القيد لأندية الدورى الممتاز غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025 على أن تنتهى فترة القيد الأولى يوم السبت 28 يونيو.

وتنتهى فترة القيد الإضافية للدورى الممتاز يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

أرسل اتحاد الكرة، مساء أمس، عن طريق الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تعليمات القيد للموسم الجديد للأندية.

في إطار استكمال تعليمات القيد للموسم الكروي 2025/2026، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد مواعيد فترة القيد الشتوي (الفترة الثانية) لجميع الأندية والمسابقات، وتهدف هذه المواعيد إلى إتاحة الفرصة للأندية لتدعيم صفوفها في منتصف الموسم.

جاءت تفاصيل مواعيد القيد الشتوي كالتالي..

فترة القيد الثانية الشاملة.. تبدأ من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، وتشمل هذه الفترة جميع الأقسام (الأول، الثاني، الثالث، الرابع)، بالإضافة إلى مسابقات المراحل السنية (رجال وسيدات)، وكرة الصالات، والكرة النسائية.

القيد المستمر لبعض الفئات

يُسمح بالقيد المستمر للاعبين في المراحل السنية (رجال وسيدات)، وكرة الصالات، والقسم الرابع، خلال الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2025، يُضاف إلى ذلك إمكانية القيد خلال شهر يناير 2026، ضمن فترة القيد الشتوية الرئيسية.

مواعيد الإغلاق والاستعلام

تنتهي جميع فترات القيد في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير المحدد لكل فترة، آخر موعد للاستعلام عن أي تفاصيل تتعلق بالقيد سيكون في تمام الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الأخير لكل فترة قيد.

يأتي هذا التحديد المسبق للمواعيد ليتيح للأندية التخطيط الجيد لتعاقداتها وانتقالات لاعبيها، مما يضمن سير المسابقات بانتظام وشفافية خلال الموسم الكروي.