شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الزمالك لم يبلغ أيمن الرمادى بموقفه والمدرب لم يحسم قراره والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة توجيه الشكر لـ أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح يوم الخميس الماضى.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك لم يبلغ الرمادى بالرحيل عن القلعة البيضاء، موضحاً أنه لم يتم حسم مصير المدير الفنى حتى الآن، وما زال هذا الملف قيد الدراسة من قبل المسئولين.

وأشار المصدر إلى أن الرمادى لم يبلغ مساعديه بأى قرار منذ انتهاء بطولة كأس مصر، مشيراً إلى أن المدرب لم يبلغ اللاعبين حتى بمدة الإجازة، بعد نهاية الموسم، في الوقت الذى ما زال فيه قرار استمرار المدرب معلقاً.

وانتهى تعاقد الرمادى مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع الزمالك للمرة الـ29 في تاريخه، وتعد والثالثة فى تاريخه المدرب، حيث أحرز لقب كأس رابطة الأندية المحترفة بمسماه القديم مع نادى سيراميكا مرتين.

مسيرة أيمن الرمادى مع الزمالك تمثلت فى خوض 5 مباريات تعادل فى اللقاء الاول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0 ثم فاز على بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.