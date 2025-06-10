شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: زيزو جاهز بدنيا ومعنويا مع الأهلى.. والفريق يحتاج محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى حقق مكاسب من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام باتشوكا، ومنها حرص المدير الفنى على مشاركة جميع اللاعبين فى المباراة، ومن بينهم أحمد مصطفى زيزو، فرغم وصوله إلى أمريكا بعد مسافة 14 ساعة سفر قام ريبيرو بمشاركته فى المباراة.

وأضاف شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت أن زيزو فوجئنا به جاهز بدنيا ومعنويا رغم أنه لم يشارك منذ فترة.

وقال شوبير إن الأهلى يحتاج إلى محمد شريف: "من وجهة نظرى الأهلى محتاج محمد شريف يكون موجود تحسبا لأى أمر، مثلما شهدنا ظروف وسام أبو على، والإصابة الخفيفة التي تعرض لها جراديشار لاعب الفريق.

وأوضح شوبير أن لديه معلومة أن هناك مكاملة تمت من جانب الأهلى لمحمد شريف بعد نهاية بطولة الدورى، لكنها لم تتكرر، وهناك أكثر من 5 عروض داخلية لمحمد شريف الفترة الجارية.

وفى ما يخص جراديشار قال شوبير إن اللاعب لديه إجهاد فقط ومن المقرر عودته بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر وفقا لتصريح الجهاز الطبي، لكن أرى أن اللاعب لن يكون جاهزا لمباراة الفريق أمام إنتر ميامى المقبلة بكأس العالم للأندية، خاصة أن هذا سيكون صعبا.