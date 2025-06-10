شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشارك فى مؤتمر مناقشة رؤية فيفا لكأس العالم للأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحضر ممثلو النادى الأهلى، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً يُنظّمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى ولاية ميامى الأمريكية للحديث عن بعض الأمور الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية التى تنطلق بعد أيام بأمريكا.

وتلقى الأهلى دعوة رسمية للمشاركة فى مؤتمر صحفى يُعقد اليوم بمشاركة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر من الأهلي، كلاً من المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي والقائم بأعمال نائب الرئيس ورئيس البعثة في أمريكا، كما سيحضره الإسباني خوسيه ريبيرو، ومدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وقال المهتندس خالد مرتجي إن المؤتمر الصحفي وما يصاحبه من ترتيبات جزء من رؤية فيفا لصناعة حدث افتتاحي يليق بطرفي المواجهة الافتتاحية، وهما فريق إنتر ميامي بصفته الممثل الرسمي للبلد المضيف، والنادي الأهلي الذي يعد قيمة كبيرة على الصعيد القاري والعالمي.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي غداً ، الأربعاء، بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.