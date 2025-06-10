شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يستغلون الإجازة فى الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

استغل نجوم الرياضة من الكرة الطائرة وكرة القدم الإجازة عقب انتهاء الموسم المحلى فى الاحتفالات بالأفراح سواء الزفاف أو الخطوبة على صعيد عدد من الأندية وأبرزهم طاهر محمد طاهر نجم الأهلى الذى احتفل بزفافه قبل السفر لخوض كأس العالم للأندية فى أمريكا.

كما احتفل أيضا لؤى وائل نجم الأهلى السابق بزفافه أيضا فى عيد الأضحى ومعه رشاد متولى لاعب بتروجت، بينما احتفل أحمد حمدى لاعب الزمالك بخطوبته على لاعب الكرة النسائية بالقلعة البيضاء شهد مكرم.

واحتفلت أيسل نديم، ليبرو فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بزفافها على محمد السحار وسط الأهل والأصدقاء بحضور عدد من نجمات الكرة الطائرة، سواء فى الأهلى أو الزمالك من صديقات العروس.



حفل زفاف طاهر محمد طاهر



خطوبة أحمد حمدى