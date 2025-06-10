شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل استعداداته لسيراميكا فى نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته لمواجهة سيراميكا فى نهائى كأس عاصمة مصر، حيث رفض طارق مصطفى منح لاعبيه أى راحة استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقى البنك الأهلى مع سيراميكا فى الثامنة مساء الخميس المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات نهائى كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبى فى الدور نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما تأهل سيراميكا بعد الفوز على الإسماعيلى فى نصف النهائى بنتيجة 3-0 مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان البنك الأهلى أنهى دورى موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.