شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يخطر الزمالك بالاحتراف والنادى يخطط لمنع انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أخطر حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى خاصة أن اللاعب تلقى العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة.

وتلقى عبد المجيد عروضًا من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بالدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يفاضل اللاعب بين تلك العروض لاختيار الأفضل بينها لتقديمه للنادى للحصول على الضوء الأخضر للخروج إلى الاحتراف الخارجي.

فى سياق متصل يرغب مسئولو الزمالك في تعديل وتمديد تعاقد حسام عبد المجيد، حيث إن عقد اللاعب ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث ترى الإدارة ضرورة تمديد التعاقد لوقت أكبر في ظل التطور الكبير الذى ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة، وضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه حاليًا وهو ما لا يتماشى مع إمكانياته وعطاءه داخل الملعب وفى نفس الوقت تحصينه من إغراءات النادى الأهلى،وقطع الطريق على الأنباء التي تداولت دخول مسئولو المارد الأحمر في مفاوضات لضمه إلا أن اللاعب طلب تأجيل هذا الملف لحين دراسة عروض الاحتراف الخارجي وحسم مصيره في المرحلة المقبلة.

وتدرس إدارة الزمالك التعامل مع حسام عبد المجيد بالتجديد ثم الموافقة على خروج اللاعب للإعارة، وهى نفس طريقة التعامل مع مصطفى محمد، الذى تمت إعارته لفرنسا، ثم تحولت الإعارة إلى بيع نهائي، وبذلك تتحقق رغبة اللاعب، وكذلك استفادة النادى.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب، لكن تعديل العقد ليس ضمن أولويات اللاعب ووكيله، والاحتراف الخارجي هدفهم الفترة المقبلة لذلك من الأرجح أن يتم الاتفاق على تجديد عقد اللاعب مع الزمالك ثم خروجه للإعارة التي ستتحول بعد ذلك إلى بيع حال نجاحه فى تجربة الاحتراف.