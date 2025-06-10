السباحة ماكنتوش تحطم رقما عالميا قديما في 200 م متنوعة

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : حطمت السباحة الكندية سامر ماكنتوش رقما قياسيا عالميا قديما في سباق 200 م متنوعة، بتسجيلها 2:05.70 دقيقتين الإثنين في التجارب الكندية.

وكان الرقم العالمي السابق بحوزة المجرية كاتينكا هوسو سجلته في بطولة العالم 2015 بزمن 2:06.12 دقيقتين.

وأصبحت ابنة الثامنة عشرة أول سيدة تنزل تحت حاجز دقيقتين و6 ثوان في هذه المسابقة.

وهذا الرقم العالمي الثاني لحاملة ثلاث ذهبيات أولمبية، بعد تحطيمها الرقم العالمي لسباق 400 م حرة السبت.

وتألقت السباحة الموهوبة أيضا خلال فوزها في سباق 800 م حرة الأحد، مسجلة ثالث أسرع زمن في التاريخ، في سباق لا يعتبر من اختصاصها عادة.

ولم تظهر ماكنتوش علامات التعب، فألهبت حماسة الجماهير الحاضرة في بريتيش كولومبيا.

قالت بعد تحطيمها الرقم العالمي الجديد "سعيدة بهذا التوقيت وأسعى دائما للتقدم".

تابعت "هذا رائع، سباق 200 م متنوعة هو بين المفضلين لدي".

أضافت "لا مجال فيه للخطأ، وهو نوع من سباقات السرعة بالنسبة لي، لذا أنا سعيدة لتحقيق ذلك. يمنحني هذا الأمر ثقة كبيرة قبل الذهاب إلى سنغافورة" في بطولة العالم الشهر المقبل.

وعن كيفية استعدادها لسباق الإثنين، بعد المجهود الكبير الذي بذلته في نهاية الأسبوع، شرحت "مجرد التعافي، النوم قدر الإمكان وتناول الكثير من الطعام".

أضافت "أيضا من الناحية الذهنية، أحاول تهدئة نفسي والتعامل مع كل سباق على حدة".