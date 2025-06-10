شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة سانتياجو لسيدات الاسكواش بمشاركة 6 مصريات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة سانتياجو المفتوحة لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها إسبانيا خلال الفترة بين 10 إلى 14 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 6 لاعبات من مصر وهن: هنا إسماعيل، رنا إسماعيل، ملك خفاجى، ناردين جرس، نور أبو المكارم، هيا علي.

ومن المقرر أن تلتقى اليوم، هنا إسماعيل مع كاترينا نونيز لاعبة بيرو، فيما تواجه رنا إسماعيل الإسبانية كريستينا جوميز، فى الدور التمهيدي من البطولة.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الحادي عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 26.