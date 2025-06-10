شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات منتظرة فى كرة اليد بـ2025.. بطولة العالم للسيدات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، خلال الفترة المقبلة، تحديات منتظرة على صعيد البطولات الدولية خلال عام 2025 على صعيد السيدات والشباب والناشئين. نرصد أبرز تحديات كرة اليد فى 2025 كالتالى:

يخوض منتخب مصر لكرة اليد للسيدات بطولة العالم فى شهر ديسمبر المقبل، وأوقعت قرعة بطوله العالم للسيدات 2025 ، المنتخب المصري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات هولندا والنمسا والأرجنتين. فيما أوقعت القرعة منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بولندا وفرنسا والصين.

واستطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوزعلى حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

كما تقام فى مصر خلال سهر أغسطس المقبل بطولة العالم للناشئين لكرة اليد. واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة وتضم رفقته كل من اليابان وكوريا والبحرين.

فيما يستعد منتخب شباب كرة اليد إلى خوض بطولة العالم ببولندا شهر يونيو ، بعدما حصد المركز الرابع بالبطولة العربية للكبار، بعدما فضل اتحاد كرة اليد المشاركة بمنتخب الشباب لاكتساب الخبرات المناسبة قبل المونديال.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم كلا من إسبانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية.