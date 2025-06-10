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فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي فى الخامسة مساءً.

ويواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر في الثامنة والنصف مساءً.

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو رابطة الأندية خطابات إلى ناديي سيراميكا والبنك الأهلي يخطرهما خلالها باللجوء إلى الوقت الإضافي حالة انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بالتعادل.

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطبق الوقت الإضافي فى نهائى كأس عاصمة مصر حال التعادل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية