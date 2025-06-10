شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطبق الوقت الإضافي فى نهائى كأس عاصمة مصر حال التعادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو رابطة الأندية خطابات إلى ناديي سيراميكا والبنك الأهلي يخطرهما خلالها باللجوء إلى الوقت الإضافي حالة انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بالتعادل.
وقررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر باستاد السلام الخميس المقبل 12 يونيو.
ويواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر في الثامنة والنصف مساءً.
فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي فى الخامسة مساءً.
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