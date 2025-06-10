شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع ريبيرو على إعادة فتح ملف الصفقات بعد كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، على إمكانية ضم صفقة أو صفقتين محليتين عقب الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق بعد أيام قليلة بأمريكا.

وشهدت الأيام الماضية جلسات ومباحثات بين إدارة الأهلي والمدرب الإسباني حول قائمة الفريق للموسم الجديد، وأكد المدير الفني الذي تولى المسئولية منذ أيام قليلة أنه مازال في مرحلة استكشاف الفريق ولاعبيه، وقدارتهم الفنية والبدنية وسيُحدد موقفه النهائي من القائمة عقب بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن إمكانية تدعيم بعض المراكز بالفريق واردة، خاصة الدفاع وهو ما كشفت عنه مباراة باتشوكا الودية الأخيرة التي خسرها الأحمر 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية بع إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وضم الأهلي الصيف الجاري، محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان والحارس محمد سيحا، واستعار أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم، وحمدي فتحي خلال بطولة كأس العالم للأندية فقط.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.