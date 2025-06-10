شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عروض حسام عبد المجيد تجنباً لسيناريو زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك مناقشة العروض التى تصل إلى حسام عبدالمجيد لاعب الفريق، الذى ينتهى عقده مع الأبيض الموسم بعد المقبل، خلال الفترة الماضية؛ لدراستها ومعرفة كونها مناسبة للنادى واللاعب من عدمه، فى ظل عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده مع الفريق وتعديله مالياً.

وكشف حسام عبد المجيد عن رغبته فى الاحتراف الأوروبى، مع تلقيه عروضاً من روسيا وبلجيكا والمكسيك، وإن كان العرض الروسى هو الأقوى، فى الوقت الذى لم يبد اللاعب رغبته فى الاستمرار بميت عقبة.

ويرغب الزمالك فى تجنب تكرار سيناريو أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق السابق، والذى تم رفض بيعه ورحل مجانا عن الفريق نهاية عقده، دون استفادة مادية للزمالك.

ويخشى الزىمالك تكرار السياريو مع حسام عبدالمجيد من عدم التجديد أو الاستفادة المادية من بيع اللاعب، حيث اشترط مسئولو الزمالك وصول عرض رسمي لحسام عبد المجيد، يصب في مصلحة النادى واللاعب للموافقة على رحيله، خاصة أن الاحتراف حلم كل لاعب، على أن يكون رحيله عن طريق النادى في ظل ارتباطه بعقد مع الزمالك.

وتلقى حسام عبد المجيد عروضًا جدية من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بالدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك جلسة مع حسام عبدالمجيد لمناقشة التمديد، وحال تمسك اللاعب بالرحيل سيتم مناقشة العروض التى سيتلقاها النادى بشكل رسمى.

وكانت مباريات الزمالك فى الفترة الأخيرة شهدت تواجد أكثر من وكيل لاعبين، لمتابعة حسام عبد المجيد ومحاولة تسويقه في ظل مستواه مع الفريق في الفترة الأخيرة .