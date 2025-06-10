شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعد لخوض نصف نهائي بطولة BAL للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق سلة الاتحاد السكندرى لخوض منافسات نصف نهائي بطولة BAL لأندية أفريقيا لكرة السلة، والتي تقام بجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل.

وتأهل الاتحاد السكندرى إلى نصف النهائي بعد الفوز على الفتح الرباط المغربى فى ربع النهائي بنتيجة 86-83، ومن قبله الفوز على أهلى طرابلس الليبى في المباريات الترتيبية.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعباً هم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.

يذكرأن سلة الأهلى ستشارك فى النسخة المقبلة من بطولة BAL بعد التتويج ببطولة دورى سوبر السلة على حساب الاتحاد.