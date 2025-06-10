شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف اختبارات الناشئين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف نادي المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، اختبارات قطاع الناشئين، في الساعة 8 صباحًا، بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت المواعيد المحددة للاختبارات كالتالي:

-أيام ( السبت/الإثنين/الأربعاء )

- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

-أيام ( الأحد/الثلاثاء/ الخميس )

الناشئين مواليد

(2011/2010/2009/2008/2007/2006)

من جديد عاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر في الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

استطاع المقاولون أن يثبت أقدامه بين الكبار فى وقت كانت فيه المنافسة على أشدها، ولم يكتف ذئاب الجبل بالظهور المشرف بل حصدوا الألقاب وصنعوا الأمجاد فى الكرة المصرية، واستحوذوا على ثلاثة ألقاب قارية وضعتهم فى المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك كأكثر الأندية المصرية التى توجت بالألقاب القارية.