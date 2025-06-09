شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: يورتشيتش عقده مستمر مع بيراميدز لموسم آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن عقد الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول، مستمرًا مع الفريق السماوى لموسم أخر، ولا صحة لما تردد حول انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضى.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن طموحات يورتشيتش مع بيراميدز تتزايد خاصة بعدما نجح المدرب فى قيادة الفريق للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، والمشاركة فى بطولة الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية فى عام 2029.

فى سياق آخر، فعل مسئولو نادى بيراميدز الموسم الإضافى فى عقد الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق الكرة الأول، وفقًا للبند المذكور فى تعاقد الطرفين، حيث يحق للفريق السماوى تفعيل الموسم الإضافى بشرط إخطار اللاعب قبل نهاية الموسم.

ورغم تفعيل بيراميدز البند وإبلاغ اللاعب بالرغبة فى استمراره لموسم إضافى، إلا أن فيستون ماييلى يتمسك بالرحيل عن بيراميدز فى ظل تلقيه عروضاً خارجية، ورغبة زوجته فى الرحيل.

وينتظر بيراميدز تلقى العروض الرسمية لفيستون ماييلى لمناقشتها وتحديد وجهة اللاعب المقبلة، لاسيما أن المهاجم الكونغولى يعد من أبرز العناصر الهجومية فى فريق بيراميدز.

ويعمل بيراميدز فى الوقت الحالى على البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتعويض رحيل فيستون ماييلى حال الاستقرار على هذا الأمر، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.