شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 6 لاعبين حداً أقصى للإعارات فى الموسم المقبل 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بإعارة اللاعبين، ضمن القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين للموسم الكروي 2025/2026، في إطار سعيه لتنظيم سوق الانتقالات وتعزيز المنافسة العادلة بين الأندية.

وحدد اتحاد الكرة الحد الأقصى للإعارات لكل نادٍ بحيث لا يجوز لأي نادٍ إعارة أكثر من ستة لاعبين بحد أقصى خلال الموسم الكروي الواحد، وبالمثل لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال نفس الموسم.

وبالنسبة للإعارة والاستعارة من وإلى نفس النادي، فلضمان توزيع اللاعبين ومنع تركزهم في نادٍ واحد عبر الإعارة، قرر الاتحاد أنه لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي لنادٍ آخر خلال الموسم، وبالمقابل، لا يجوز لأي نادٍ استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم الواحد.

وحدد الاتحاد في شروط القيد للموسم الجديد مدة الإعارة وتقرر أن تكون مدة الإعارة القصوى سنة واحدة فقط، فلا يجوز إعارة اللاعب لمدة تزيد عن عام.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط حركة اللاعبين، ومنح الفرصة للأندية لتدعيم صفوفها بشكل منظم، مع الحفاظ على التوازن التنافسي في جميع المسابقات.