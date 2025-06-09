شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط قيد اللاعبين في كرة الصالات للموسم الجديد 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن الشروط الخاصة بقيد اللاعبين فى مسابقة كرة الصالات للموسم الكروى 2025/2026، وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم الفرق المشاركة وتعزيز المنافسة فى هذه اللعبة المتنامية.

وتهدف هذه المرونة إلى توفير خيارات إضافية للأندية والاستفادة من المواهب الموجودة لديها فى أكثر من مجال، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار جهود الاتحاد لدعم وتطوير كرة الصالات فى مصر، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تساهم فى الارتقاء بمستوى اللعبة وزيادة شعبيتها.

وتوج فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات، ببطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى 2024- 2025، وحسم اللقب قبل انتهاء مشوار المنافسة بجولتين، وقام محمد الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتسليم درع الدورى للاعبين والجهاز الفنى .

وجاءت شروط قيد اللاعبين فى كرة الصالات على النحو التالي:

عدد اللاعبين فى الفريق الأول: يُسمح لكل فريق فى كرة الصالات بقيد 20 لاعبًا كحد أقصى فى قائمة الفريق الأول.

إشراك لاعبى كرة القدم العادية: أتاح الاتحاد للأندية إمكانية إشراك 5 لاعبين من المقيدين فى قائمة الفريق الأول لكرة القدم (الدورى العام) للنادي، للمشاركة فى مباريات كرة الصالات.