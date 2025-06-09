شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم أندية الدورى بسداد 100 ألف جنيه سنويًا لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إلزام جميع أندية القسم الأول بسداد 100 ألف جنيه مصري سنويًا للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

يأتي هذا القرار ضمن اللوائح الجديدة للموسم الكروي 2025/2026، في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تعزيز النزاهة واللعب النظيف في المسابقات المحلية.

وأكد الاتحاد أن هذا المبلغ يجب أن يُسدد بداية كل موسم كروي، بهدف دعم جهود الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات في أداء دورها الحيوي في الكشف عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالمنشطات ومكافحتها في الأوساط الرياضية المصرية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية صحة اللاعبين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في المسابقات.

كما تعكس إيمان الاتحاد بأهمية الشفافية والعدالة كركائز أساسية لتطوير كرة القدم المصرية والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.