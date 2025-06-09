شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصرف جزءا من المستحقات المتأخرة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم جزءا من المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم المنتهى وقبل بدء الاستعداد للموسم المقبل.

ويتبقى للاعبي غزل المحلة بعض المستحقات المتأخرة أيضا لم يتم أخطارهم بموعد صرفها رغم انتهاء مباريات الفريق للموسم الحالي.

ومن جانب آخر دخل التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة دائرة اهتمامات الزمالك فى محاولة لضمه في الصيف لتدعيم صفوف الفريق الأبيض حيث يحتاج الزمالك إلى تدعيم صفوفه فى مركز الهجوم.

ويرتبط بن حمودة بعقد مع المحلة يمتد حتى 2027، لذلك ستكون المفاوضات بين الزمالك واللاعب عن طريق ناديه، للوصول إلى اتفاق حول الصفقة.