شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: نستعد جيدا لكأس العالم للأندية.. وأتمنى تبديل قميصي مع بوسكيتس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مروان عطية لاعب الأهلي أن المنافسة في وسط ملعب الفريق الأحمر ستكون سديدة في الفترة القادمة بعد التدعيمات القوية التي أبرمها النادي، مؤكداً: "الفريق حاليا ملئ بالنجوم، في كل مركز 2 أو 3 لاعبين أفضل من بعضهم، ولكن القرار النهائي للمشاركة بيد المدرب هو من يحدد من سيلعب ومن لن يلعب، وديانج وحمدي فتحي لاعبين كبيرين وقادرين على أن يساعدوا أي لاعب معهم".

وبخصوص مروان تعرض اليو ديانج للظلم في فترة كولر، قال مروان في تصريحات لقناة أون سبورت: "ديانج لاعب كبير ومحترم وأي فريق يتمناه وجوده، ولا يحق لي أن أقول أنه تعرض للظلم إم لا".

أردف مروان: "نستعد بشكل قوي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، ونعلم أهمية البطولة وأهمية الفرق التي سنواجهها، ولدينا حافز كبير بسبب أهمية الحدث، ولدينا رغبة أن نظهر أن الأهلي فريق كبير، وأتمنى تغيير قميص مع بوسكيتس خلال مباراة انتر ميامي، لأنه من افضل اللاعبين رقم 6 في العالم ".

كشف: "أول شخص أتحدث معه بعد المباراة هو زوجتي وأخي الأكبر، ولا يوجد طقوس معينة أقوم بها قبل المباريات، وقدمت مباريات كثيرة جيدة مع الأهلي، ولكن أفضل مباراة سعدت بها هي مباراة الاتحاد السعودي، وقدمت مباراة كبيرة أمام كانتي وفابينيو، وحصلت على جائزة رجل المباراة في تلك المواجهة".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.