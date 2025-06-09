شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم مجموعة من الشروط العامة الجديدة ضمن تعليمات القيد للموسم الكروى 2025/2026، وتؤكد هذه التعليمات على أهمية الالتزام باللوائح لضمان سير المسابقات بسلاسة، فى إطار حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على تنظيم عمليات قيد اللاعبين وضمان الشفافية المالية والإدارية.

وشدد الاتحاد على أنه "لا يجوز لأى نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثانى (أ) شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة فى ملف التراخيص". وتهدف هذه القاعدة لتعزيز الرقابة المالية على الأندية وضمان استقرارها.

وفرض الاتحاد قيود عمرية للمشاركة فى المسابقات، حيث نصت على أنه "لا يُسمح بإشراك أى لاعب فى المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1". هذا القرار يحدد بشكل واضح ألفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة فى المسابقات الرسمية.

وعند انتقال لاعب من نادٍ لآخر، أكد الاتحاد على ضرورة "إرفاق عقد الاتفاق مع الاستغناء الخاص باللاعب على المنظومة الإلكترونية". هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات الآنتقال وضمان توثيقها إلكترونياً.

وأكدت التعليمات على أن "يتم تسجيل اللاعبين الأجانب على السيستم المصرى طبقًا لجواز السفر، ولا يتم تسجيلهم باللغة العربية". هذا يضمن الدقة فى البيانات وتوحيد عملية التسجيل للاعبين الأجانب.

وألزم الاتحاد الأندية بأن "النادى مسئول عن الإيميل الرسمى لتلقى كافة معاملات الاتحاد وألفيفا، ولا يُعتد بالمخاطبات التى تتطلب دفع رسوم لاستكمال الإجراءات".

لضمان تحديث بيانات اللاعبين، نصت التعليمات على أنه "يجب تحديث صورة اللاعب على السيستم بحيث لا يمر عليها أكثر من سنة".

وتهدف هذه التعليمات الشاملة إلى تعزيز الحوكمة والآنضباط داخل الأندية، بما يخدم مصلحة كرة القدم المصرية ويضمن التزام الجميع باللوائح والمعايير المحددة.

القاهرة، 9 يونيو 2025 – فى إطار حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على تنظيم عمليات قيد اللاعبين وضمان الشفافية المالية والإدارية،