شكرا لقرائتكم خبر عن 5 للممتاز و3 للقسم الثاني.. اتحاد الكرة يعلن شروط مشاركة الأجانب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعيه لتنظيم تواجد اللاعبين الأجانب فى المسابقات المحلية وضمان تكافؤ الفرص بين الأندية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات جديدة تتعلق بقيد ومشاركة اللاعبين الأجانب في مختلف الأقسام للموسم الكروي 2025/2026.

وحسب الشروط الجديدة، يُسمح لأندية القسم الأول بقيد خمسة لاعبين أجانب كحد أقصى في قوائم فرقها، وشددت التعليمات على أنه لا يُسمح بمشاركة أكثر من خمسة لاعبين أجانب في المباراة الواحدة من هؤلاء المقيدين، لا يُحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

بالنسبة لأندية القسم الثاني، تم تحديد الحد الأقصى لقيد اللاعبين الأجانب بثلاثة لاعبين فقط. كما نصت اللوائح على عدم جواز مشاركة أكثر من ثلاثة لاعبين أجانب في المباراة الواحدة.

وفي القسم الثالث، سُمح للأندية بقيد لاعب أجنبي واحد فقط كحد أقصى. وبالمثل، لا يُسمح بمشاركة أكثر من لاعب أجنبي واحد في المباراة الواحدة.

كما يُسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بجميع المراحل السنية، ولا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.

ويُسمح لغير المصريين المقيمين بالتسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2013، ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك.

تهدف هذه القرارات إلى ضبط أعداد اللاعبين الأجانب في الأندية، وتوفير فرص أكبر للاعبين المحليين، مع الحفاظ على مستوى المنافسة الفنية في كل قسم من أقسام الدوري المصري.