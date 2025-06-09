شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: أعاني من فتاق.. وأرتاح في اللعب بجوار حمدي وديانج وإمام والان مع تفاصيل الخبر

كشف مروان عطية لاعب الأهلي أنه كان من فتاق منذ 4 شهور ويلعب بالمسكنات ولكنه قادر على اللعب مع الفريق وينتظر الفرصة المناسبة لإجراء عملية جراحية.

قال مروان في تصريحات لقناة أون سبورت: " الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كان يركز للغاية، ولكن في مباراة صن داونز كنا متقدمين في النتيجة حتى آخر دقيقتين ولكن استقبلنا هدف التعادل بسوء حظ، ولكن استطعنا العودة سريعا والمنافسة في الدوري وحصد الدرع رقم 45".

تابع: "نظام كل مدرب وفكره سبب اختلاف الأداء، ولن كل شيخ وله طريقة، وأرتاح في طريقة لعب 4 / 3 / 3، وأن أكون في مركز رقم 6 ويكون بجوار لاعب رقم 8 يساند معي، وأرتاح في اللعب مع كل اللاعبين، وأرتاح للعب مع حمدي فتحي لأنه قادر على أن يحمل الفريق واليو ديانج وإمام عاشور لو لعب في مركز رقم 8".

استطرد: "أغلب لوقت أنا أكون متأخر بعض الشيء كي أحصل على الكرة من الدفاع وأبدأ الهجوم، وتفرق عندما تحصل على الكرة وتمنحها لهم عند دفاع الخصم، لأنه يوفر عليهم مجهود".

واصل: "كنت أطالب علي معلول بالتقدم لأداء أدوار هجومية وأنا أقوم بتغطيته، ونفس الوضع مع كوكا ويحيى عطية الله وأقول لهم أنا في ظهرك وسأغطي تقدمك للأمام".

شدد: "لعبت ظهير أيمن مع الاتحاد السكندري عدة مباريات وقدمت مستوى جيد وصنعت هدفين لـ مابولولو، ولا يوجد لاعب في الملعب لا يوجد له دور، ولكن من يحصل على اللقطة بشكل أكبر هو من يحرز الهدف".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.