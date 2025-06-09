شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التعاقد مع صانع ألعاب بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات جادة مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب بتروجت من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى .

وظهر حامد حمدان بشكل جيد مع بتروجت خلال الموسم المنقضى وهو ما جعله محط أنظار أندية القمة في الدورى على رأسها الأهلى وبتروجت وغيرهم من أندية المسابقة .

وشارك حمدان مع بتروجت في 23 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفين مثلهما بمعدل دقائق لعب 1990، وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2026 ويحق له التوقيع لي نادي بالمجان في يناير المقبل، والانضمام لصفوفه بعد نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.