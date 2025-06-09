شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد رسوم القيد واستبدال اللاعبين للموسم الجديد 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد رسوم قيد لاعب بدلاً من لاعب تم رفع اسمه من قائمة الفريق، بالإضافة إلى رسوم عامة للقيد والاستعلام والتصاريح.

تهدف هذه الرسوم إلى تنظيم حركة اللاعبين وضمان الالتزام باللوائح المالية، في إطار استكمال تفاصيل تعليمات القيد للموسم الكروي 2025/2026.

جاءت تفاصيل الرسوم على النحو التالي:

أولا- رسوم قيد لاعب بدلاً من لاعب تم رفع اسمه من القائمة:

أندية القسم الأول: 30,000 جنيه مصري للاعب الواحد.

أندية القسم الثاني: 5,000 جنيه مصري للاعب الواحد.

أندية القسم الثالث: 2,000 جنيه مصري للاعب الواحد.

أندية القسم الرابع: 500 جنيه مصري للاعب الواحد.

المراحل السنية: 400 جنيه مصري للاعب الواحد.

كرة الصالات: 2,000 جنيه مصري للاعب الواحد.

الكرة النسائية: 2,000 جنيه مصري للاعبة الواحدة.

ثانيًا - رسوم القيد، الاستعلام، والتصاريح كالتالي:

تتراوح هذه الرسوم بين 100 جنيه مصري و 2,000 جنيه مصري، وذلك حسب نوع الخدمة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر فرض مبلغ 1,000 دولار أمريكي كتأمين على استقدام اللاعبين الأجانب، وذلك لضمان التزامات الأندية تجاههم وتسهيل إجراءاتهم.

تأتي هذه الرسوم في إطار مجموعة من الإجراءات التنظيمية الشاملة التي يتبناها الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان سير المسابقات بانتظام وشفافية، وتعزيز الحوكمة المالية في الأندية المصرية.