شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد السكندري يترقب موقف مصيلحي حتى 17 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري موقف محمد مصيلحي رئيس النادي من التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل عيد الأضحى أو التمسك بها ورفض التراجع عنها حتى يوم 17 يونيو الجاري وهو موعد انتهاء المدة القانونية لسحب الاستقالة والتراجع عنها.

علم ”الخليج 365” أن محمد مصيلحي متمسك بقرار الاستقالة ورفض استكمال مدته في رئاسة زعيم الثغر، رغم محاولات أعضاء مجلس الإدارة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة، حيث يرفض فكرة العودة لمنصبه حتى الآن.

وتتعلق العديد من الأمور داخل نادي الاحاد فيما يخص الجهاز الفني والصفقات الجديدة واللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق.

وأكد مصدر مقرب من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه رفض التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها منذ يومين، رغم قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ مساء أمس الاثنين برفض الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة النادي بالإجماع من كل الأعضاء.

وكشف مصدر أن محمد مصيلحي يتواجد حاليا خارج القاهرة، وأن قرار الاستقالة نهائي ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن رئاسة نادي الاتحاد صفحة وتم غلقها بالنسبة لمصيلحي.

وعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اجتماعا طارئا مساء أمس الاثنين، عقب تقدم محمد مصيلحي رئيس النادي باستقالته من منصبه رسميًا.

وقال مجلس إدارة النادي، في بيان، إن محمد مصيلحى لم يبخل أو يقصر يومًا منذ توليه المسئولية وكان مثلًا للعطاء والتفانى في خدمة النادي.

وأكد مجلس إدارة النادي بالإجماع تمسكهم باستمرار مصيلحي رئيسًا لمجلس إدارة النادي، واثقين من حبه وعشقه لهذا الصرح الرياضي الكبير، متمنين تراجعه عن هذا الاستقالة.