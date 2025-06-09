شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تعاقد أيمن الرمادى مع الزمالك بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى تعاقد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم وخوض الفريق مواجهة بيراميدز فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وينص تعاقد أيمن الرمادى مع الزمالك على انتهاء التعاقد بنهاية الموسم، والذى انقضى بتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وحصل فريق الزمالك على أجازة مفتوحة بعد التتويج ببطولة كأس مصر لحين حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

وتمكن أيمن الرمادي من التتويج بأول بطولة كأس مصر له فى تاريخه، بعد ما نجح الزمالك في إحراز اللقب للمرة الـ29 في تاريخه، بعد ما تمكن في الفوز على بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 7-6، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر. سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.

وتعد بطولة كأس مصر التى أحرزها أيمن الرمادى هى البطولة الثالثة فى تاريخه كمدرب، حيث أحرز لقب كأس الرابطة مع نادى سيراميكا مرتين.

مسيرة أيمن الرمادى مع الزمالك تمثلت فى خوض 5 مباريات تعادل فى اللقاء الاول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0 ثم فاز على بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.