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زيزو يغير صورة بروفايله على إنستجرام بقميص الأهلى.. صورة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 09 يونيو 2025 09:01 م

قام أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بتغيير صورته على حسابه عبر موقع انستجرام، ووضع صورة جديدة بقميص الأهلي، بعد الانتقال لصفوف الفريق الأحمر مؤخرا، ويصبح لاعياب في صفوف الأهلي.

شارك أحمد سيد زيزو لأول مرة مع الأهلي الجديد فى مباراة باتشوكا الودية استعدادًا لكأس العالم للأندية الذى ينطلق يوم 14 يونيو الجاري، ونجح زيزو في تسجيل ضربة الجزاء بعد تعادل الفريقين 1 / 1 ، واللجوء لضربات الترجيح التي انتهت بفوز باتشوكا بنتيجة 5 / 3.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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