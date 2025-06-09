شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُعلن الشروط الجديدة لرخص المدربين فى الموسم 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم الرخص التدريبية كحد أدنى للعمل في مختلف أقسام ومراحل الكرة المصرية للموسم الكروي 2025/2026، وتأتي هذه المتطلبات ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي يتبناها الاتحاد.

وجاءت متطلبات الرخص التدريبية على النحو التالي:

القسم الأول: يشترط أن يكون المدير الفني حاصلاً على رخصة تدريبية من فئة "A"، بينما يجب أن يكون مساعد المدرب حاصلاً على رخصة من فئة "B".

القسم الثاني: يتوجب على المدير الفني في هذا القسم الحصول على رخصة "B"، فيما يُشترط على مساعد المدرب امتلاك رخصة "C".

القسم الثالث والرابع والكرة النسائية: للمدير الفني في هذه الأقسام والمسابقات، يتطلب الحصول على رخصة "C"، بينما يُطلب من مساعد المدرب رخصة "D".

الناشئين: المدير الفني لفرق الناشئين يجب أن يكون حاصلاً على رخصة "C"، ومساعد المدرب على رخصة "D".

البراعم: على غرار الناشئين، يُطلب من المدير الفني لفرق البراعم رخصة "C"، ومن مساعد المدرب رخصة "D".

وأتاح الاتحاد إمكانية استخراج تصريح مؤقت للمدربين للعمل في المسابقات لمدة موسم واحد فقط. ويُشترط للحصول على هذا التصريح سداد الرسوم المقررة والتسجيل في أقرب دورة تدريبية للحصول على الرخصة المحددة للمسابقة.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تولي الكفاءات المدربة المسؤولية الفنية في الأندية بمختلف فئاتها، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الفني والتكتيكي لكرة القدم المصرية.