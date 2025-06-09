شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وتفاصيل القيد للكرة النسائية للموسم 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات مفصلة بشأن قيد اللاعبات لمختلف الفئات والمسابقات للكرة النسائية، في الموسم الكروي المقبل 2025/2026.

وتهدف هذه التعليمات لتنظيم المسابقات النسائية وضمان نموها المستمر، في إطار سعي اتحاد الكرة لدعم وتطوير الكرة النسائية المصرية.

وجاءت شروط القيد للكرة النسائية

الفريق الأول: يُقيد به 35 لاعبة.

مواليد 2007/1/1 وما بعدها: يُقيد بها 40 لاعبة.

مواليد 2009/1/1 وما بعدها: يُقيد بها 40 لاعبة.

مواليد 2011/1/1 وما بعدها: يُقيد بها 40 لاعبة.

البراعم (مواليد 2013/1/1 وما بعدها): يُقيد بها 40 لاعبة.

وجاءت الشروط العامة كالتالي:

لن يُسمح بقيد أي لاعبة أقل من مواليد 2017/1/1.

يُسمح بقيد 3 لاعبات أجنبيات بالقسم الأول.

يُسمح بقيد 2 لاعبة أجنبية بالقسم الثاني.

لا تُحتسب اللاعبة الفلسطينية ضمن اللاعبات الأجانب.

يحق للأندية تحرير عقود احتراف طبقًا لقواعد الاحتراف.