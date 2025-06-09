شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وتفاصيل القيد للكرة النسائية للموسم 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات مفصلة بشأن قيد اللاعبات لمختلف الفئات والمسابقات للكرة النسائية، في الموسم الكروي المقبل 2025/2026.
وتهدف هذه التعليمات لتنظيم المسابقات النسائية وضمان نموها المستمر، في إطار سعي اتحاد الكرة لدعم وتطوير الكرة النسائية المصرية.وجاءت شروط القيد للكرة النسائية
الفريق الأول: يُقيد به 35 لاعبة.
مواليد 2007/1/1 وما بعدها: يُقيد بها 40 لاعبة.
مواليد 2009/1/1 وما بعدها: يُقيد بها 40 لاعبة.
مواليد 2011/1/1 وما بعدها: يُقيد بها 40 لاعبة.
البراعم (مواليد 2013/1/1 وما بعدها): يُقيد بها 40 لاعبة.وجاءت الشروط العامة كالتالي:
لن يُسمح بقيد أي لاعبة أقل من مواليد 2017/1/1.
يُسمح بقيد 3 لاعبات أجنبيات بالقسم الأول.
يُسمح بقيد 2 لاعبة أجنبية بالقسم الثاني.
لا تُحتسب اللاعبة الفلسطينية ضمن اللاعبات الأجانب.
يحق للأندية تحرير عقود احتراف طبقًا لقواعد الاحتراف.
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