شكرا لقرائتكم خبر عن فيزبريم المجري يبحث عن لقب دوري أبطال أوروبا بانضمام علي زين نجم اليد والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى فيزبريم المجري إجراءات التعاقد مع على زين نجم منتخب مصر القادم من دينامو بوخارست الرومانى فى خطوة للبحث عن التتويج بدورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على التعاقد لمدة موسمين.

وبانضمام زين يضم النادى المجرى 4 مصريين وهم يحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام دودو.

أعلن على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، إنهاء مسيرته مع فريقه دينامو بوخارست الرومانى بعد 3 أعوام. وعلق زين عن رحيله على إنستجرام، "بعد ثلاث سنوات رائعة مع دينامو، حان وقت وداع النادى الذى أصبح بحق بيتى الثانى.

وقال على : " منذ اللحظة التى وصلت فيها، شعرت بالدفء والاحترام والحب من الجميع هنا، المدربين وزملائى فى الفريق والجهاز الفنى والجماهير الرائعة.